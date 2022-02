Tödlicher Unfall bei Geislingen: Autofahrer kracht gegen Scheune und stirbt

Ein Mann kracht mit seinem Auto in die Mauer einer Scheune und kommt dabei ums Leben. Die Ermittlungen zum genauen Hergang dauern noch an.

Bei einem Unfall am Dienstag in Geislingen-Hofstett ist ein 60 Jahre alter Mann ums Leben gekommen. Er war nach Angaben der Polizei mit seinem Auto gegen eine Scheune gefahren.

Der Unfall passierte laut Polizei um kurz vor 11 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt sei der Mann mit einem Peugeot gegen den gemauerten Teil der Scheune in Hofstett gefahren. Durch den Aufprall sackte das Gemäuer teilweise nach unten und klemmte das Fahrzeug und den Fahrer ein. Der 60-Jährige erlitt schwerste Verletzung und starb noch an der Unfallstelle.

Die Feuerwehr musste zunächst das Gebäude stützen. Dann barg sie den Fahrer. Die Polizei schätzt den Sachschaden am Gebäude auf etwa 50.000 Euro und am Peugeot auf etwa 5000 Euro. Die Ermittlungen zum Hergang und der Ursache des Unfalls dauern an. (AZ)