Hund beißt Polizistin: Besitzerin zeigt sich wenig einsichtig

Unvermittelt soll der Hund der Polizistin in den Oberschenkel gebissen haben. Die Besitzerin soll sich darauf angesprochen wenig einsichtig gezeigt haben.

Ein Hund hat nach Angaben der Polizei am Dienstagmorgen in Geislingen eine Polizistin gebissen. Verletzt wurde die Beamtin dabei nicht.

Demnach war eine Polizeistreife kurz nach 7 Uhr zu Fuß in der Hauptstraße unterwegs. Vor einem Geschäft sei der Hund angebunden gewesen, heißt es. Der habe laut gebellt und sich aggressiv verhalten. Mit Abstand, so teilt es die Polizei mit, sei die Streife an dem Tier vorgelaufen. Dabei soll er dann der Polizistin unvermittelt in den Oberschenkel gebissen haben. Ein weiterer Bissversuch habe die Polizisten verfehlt, heiß es weiter.

Die Streife habe kurze Zeit später die 52-jährige Besitzerin des Hundes antreffen können. Wegen des aggressiven Verhaltens ihres Hundes sei mit ihr ein belehrendes Gespräch geführt worden. Die 52-Jährige habe sich hierbei jedoch wenig einsichtig gezeigt, so die Polizei. Über den Vorfall wurde nun die Stadt Geislingen informiert. (AZ)