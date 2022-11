Kind wird bei Unfall von Fahrschulauto erfasst und verletzt

Wohl ohne auf den Verkehr zu achten, überquert ein Mädchen auf einem Fahrrad eine Bundesstraße. Das Auto einer Fahrschule erfasst die Zwölfjährige.

Bei einem Unfall am Donnerstag mit einem Auto in Geislingen ist ein zwölf Jahre altes Mädchen verletzt worden. Die Bundesstraße B466 war für die Dauer der Rettungsmaßnahmen gesperrt.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr die Zwölfjährige gegen 11 Uhr mit ihrem Fahrrad zunächst auf dem Gehweg an der B466 in Richtung Innenstadt. An einer Fußgängerfurt wollte das Mädchen wohl die Fahrbahn queren. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge fuhr es nach links auf die Fahrbahn, ohne sich zuvor nach dem Verkehr umzusehen.

Auf der Fahrbahn erfasste das Auto einer Fahrschule das Mädchen. Die Fahrschülerin und ihr Fahrlehrer konnten offenbar nicht mehr rechtzeitig bremsen. Die Zwölfjährige stürzte nach dem Aufprall auf den Gehweg. Sie hatte leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten das Kind in eine Klinik. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die B466 einseitig gesperrt. Das führte zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. (AZ)