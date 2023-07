Geislingen

Raubüberfall mit Messer am Hals? Polizei sucht Zeugen

Am frühen Dienstagmorgen soll es in Geislingen zu einem Raubüberfall gekommen sein.

Drei Männer sollen einen Mann in Geislingen mit einem Messer bedroht und Geld geraubt haben. Die Polizei will herausfinden, ob sich der Vorfall tatsächlich so zugetragen hat.

Ein 32-Jähriger ist am frühen Dienstagmorgen in Geislingen an der Steige überfallen worden. Ihm wurde Bargeld geraubt. Wie die Polizei mitteilt, ging der Mann gegen 3.15 Uhr zu Fuß in der Stuttgarter Straße. Dort soll er von drei unbekannten Männern angesprochen worden sein. Ein Täter habe dem 32-Jährigen wohl ein Messer an den Hals gehalten und soll Geld gefordert haben. Das habe der Mann ausgehändigt. Die Täter seien anschließend in unbekannte Richtung geflüchtet. Der Beraubte sei weitergegangen und traf einen Autofahrer. Der verständigte die Polizei. Der Mann hatte eine Verletzung im Gesicht. Rettungskräfte brachten ihn vorsorglich in eine Klinik. Der 32-Jährige soll sichtlich alkoholisiert gewesen sein und gegenüber der Polizei zunächst jegliche Auskünfte verweigert haben. Er soll zunächst von drei, später von fünf Unbekannten gesprochen haben. Die Polizei Geislingen will nun klären, ob sich der Sachverhalt so zugetragen hat und sucht deshalb Zeugen. Gefragt wird: Wer hat am Dienstag, gegen 3 Uhr, im Bereich Stuttgarter Straße in Geislingen verdächtige Personen gesehen?

in verdächtige Personen gesehen? Wer hat dort einen Überfall beobachtet?

beobachtet? Wer kann sonst sachdienliche Angaben machen? Hinweise nimmt die Polizei Geislingen unter der Telefonnummer 07331/93270 entgegen. (AZ)

