Tödlicher Unfall: 31-Jähriger stirbt nach Zusammenstoß im Gegenverkehr

Bei Geislingen kommt es zu einem Unfall mit tödlichem Ausgang. Ein 31-Jähriger erlitt schwere Verletzungen, er starb später im Krankenhaus.

Ein Autofahrer ist nach einem Unfall auf der L1230 bei Geislingen (Landkreis Göppingen) im Krankenhaus gestorben. Der 31-Jährige war am Sonntagabend gegen 20 Uhr auf der L1230 von Geislingen in Richtung Türkheim unterwegs.

Nach ersten Erkenntnissen war er wegen überhöhten Tempos mit seinem Toyota in einer Rechtskurve zuerst nach rechts von der Straße abgekommen und dann nach links in den Gegenverkehr geraten. Das teilte die Polizei am Montagmorgen mit. Dort fuhr der Mann mit seinem Auto in das entgegenkommende Fahrzeug eines 67-Jährigen.

Der 31-Jährige musste von der Feuerwehr aus seinem Toyota befreit werden und kam in eine Klinik. Dort erlag er später seinen schweren Verletzungen. Der 67-jährige VW-Fahrer und seine 59 Jahre alte Beifahrerin wurden durch den Unfall leicht verletzt und kamen ebenfalls in eine nahegelegene Klinik.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von 15.000 Euro. Die Landstraße wurde für den Zeitraum der Unfallaufnahme komplett gesperrt. (dpa)