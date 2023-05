Gasleitung wird versehentlich angebaggert: 37 Menschen evakuiert

Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte sind immer noch vor Ort im Einsatz. Die evakuierten Personen kamen bei Verwandten oder in einem Gebäude der Stadt unter.

Wegen einer beschädigten Gasleitung in Geislingen an der Steige (Landkreis Göppingen) sind 37 Menschen evakuiert worden. Ein 34-jähriger Mann kam während Straßenarbeiten am Dienstagnachmittag mit einem Bagger an die Gasleitung, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Demnach waren Arbeiter einer Firma in der Geislinger Straße mit Tiefbauarbeiten beschäftigt. Dabei kam auch ein Bagger zum Einsatz. Kurz nach 17 Uhr beschädigte ein 34-jähriger Maschinenführer die Gasleitung. Eine größere Menge Gas strömte mit hohem Druck aus. Der Gasdruck konnte zwar nach kurzer Zeit gemindert werden, ein kompletter Stopp aber war laut Polizei nicht möglich. Deshalb wurden die angrenzenden Gebäude evakuiert und die Geislinger Straße / L1230 komplett für den Verkehr gesperrt.

Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet. Die 37 Evakuierten kamen entweder bei Verwandten oder in einem Gebäude der Stadt Geislingen unter. Für die Bevölkerung bestand keine Gefahr, teilt die Polizei mit. Bei der Gasleitung handelte sich um eine Hochdruckleitung. Eine Spezialfirma rückte an, um die notwendigen Reparaturmaßnahmen durchzuführen.

Die Reparaturarbeiten waren am Mittwochmorgen noch im Gange und sollen voraussichtlich den ganzen Tag andauern. Es würden immer noch geringe Mengen an Gas austreten, hieß es gegen 8.30 Uhr. Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte seien zur Sicherheit vor Ort. Verletzt wurde niemand. Auch die Wohngebäude blieben unversehrt. (AZ/dpa)