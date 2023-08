Überfall in der Bank: Frau schlägt Verbrecher mit Handtasche in die Flucht

Eine Frau hat mit ihrer Handtasche einen Verbrecher vertrieben. Der hatte sie in einer Bank mit einem Messer und einem Pfefferspray bedroht.

Eine Frau hat in Geislingen mit ihrer Handtasche einen Verbrecher aus einer Bank vertrieben. Jetzt sucht die Polizei den Mann. Mit einer groben Beschreibung hoffen die Ermittler auf Hinweise.

Wie die Polizei mitteilt, betrat der bislang Unbekannte am Mittwochmorgen gegen 8.40 Uhr die Bank in der Schubartstraße. Zeitgleich befand sich die 48-Jährige im Vorraum an einem Geldautomaten. Der Mann soll die Frau mit einem Messer bedroht haben, das er in der rechen Hand hielt. Dann soll er mit der linken Hand ein Pfefferspray gezogen und die Frau besprüht haben.

Überfall in einer Bank in Geislingen: Frau schlägt Mann mit Handtasche in die Flucht

Mit ihrer Handtasche habe sie dann nach dem Mann geschlagen, der daraufhin flüchtete. Die Polizei fahndete mit mehreren Streifen nach dem Täter, der aber blieb unentdeckt.

Die Kriminalpolizei Göppingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach dem Unbekannten. Der Täter wird folgendermaßen beschrieben:

jüngeren Alters

etwa 1,80 Meter

schlank

dunkelgrauer Kaputzenpullover mit dem Schriftzug " Nike " auf der Brust

" auf der Brust schwarze Hose

schwarze Schuhe

Sein Gesicht war mit einem Schal verdeckt

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07161/632360 zu melden. (AZ)