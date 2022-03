1,5 Kilo Marihuana sichergestellt: Mutmaßliche Dealerin sitzt in Haft

Einer 34-Jährigen aus dem Raum Geislingen wird vorgeworfen, mit Drogen gehandelt zu haben. Die Frau sitzt inzwischen in Haft.

Eine 34-Jährige aus dem Raum Geislingen steht im Verdacht, mit Rauschgift gehandelt zu haben. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft Ulm mitteilen, sitzt die Frau inzwischen in Untersuchungshaft.

Bereits seit mehreren Monaten würden Ermittlungen gegen die 34-Jährige laufen, heißt es. Am Mittwoch stand nun die Polizei mit einem Durchsuchungsbeschluss vor der Wohnung der Frau. Bei der Durchsuchung fanden die Ermittler etwa 1,5 Kilogramm Marihuana, 137 Gramm Haschisch und knapp 4900 Euro vermeintliches Dealergeld.

All das wurde beschlagnahmt. Die Staatsanwaltschaft Ulm beantragte beim zuständigen Amtsgericht einen Haftbefehl. Der Haftrichter erließ den Haftbefehl und die 34-Jährige kam in eine Justizvollzugsanstalt. Die weiteren Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft dauern an. (AZ)