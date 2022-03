Geislingen/Ulm

vor 20 Min.

Bank-Kunde mit Waffe bedroht und überfallen: Polizei sucht Zeugen

Nach einem Überfall in einer Bank in Geislingen sucht die Polizei nun Zeugen.

Schon am Montag ist ein 22-Jähriger in einer Bank in Geislingen überfallen worden. In einer Mitteilung am Donnerstag ruft die Polizei nun auf.

Drei Männer sollen am Montagabend in einer Bahn in Geislingen einen 22-Jährigen überfallen haben. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft erst am Donnerstag mitteilten, soll der Täter wohl auch ein Messer eingesetzt haben. Demnach ging der 22-Jährige gegen 23.30 Uhr in die Bank in Geislingen. Dort hob er Geld ab und war im Begriff, sich dieses aus einem Automaten geben zu lassen. Zu diesem Zeitpunkt trat ein Mann von hinten an den 22-Jährigen heran und äußerte mutmaßlich, dass dies ein Überfall sei. Dabei habe er wohl auch ein Messer in der Hand gehabt und mit diesem gedroht. Der 22-Jährige trat zur Seite, woraufhin der Unbekannte das Geld aus dem Schacht des Automaten zog, so die ersten Erkenntnisse der Polizei. Daraufhin flüchtete der mutmaßliche Täter aus dem Kassenraum in der Schubartstraße. Überfall in Geislingen: Zwei Begleiter standen vor der Bank wohl Schmiere Vor dem Gebäude standen wohl zwei Begleiter des mutmaßlichen Täters Schmiere. Wie Zeugen berichteten, ergriffen auch diese die Flucht. Die Kriminalpolizei Göppingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht drei Männer im Alter von etwa 20 bis 25 Jahren. Sie sollen etwa 1,75 Meter groß sein und eine schlanke Statur haben. Einer soll eine dunkelblaue, ausgewaschene Jeans getragen haben. Ein weiterer soll nach hinten frisierte Haare haben. Zwei von ihnen trugen wohl Kleidung mit einer Kapuze. Die Polizei fragt: Wer hat die Tat am Montag, 21. März, zwischen 23 und 23.30 Uhr in Geislingen , im Bereich Schubartstraße, beobachtet?

Wer hat die oben beschriebenen Männer gesehen?

Wer hat Informationen zur Identität der drei beschriebenen Männer? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07161/632360 bei der Polizei zu melden. (AZ)

