Ulmer Polizei lässt riesige Cannabisplantage mit 1800 Pflanzen auffliegen

In einem Lagergebäude in Geislingen soll eine professionell agierende albanische Tätergruppierung eine riesige Cannabis-Aufzuchtanlage betrieben haben. Zwei Verdächtige sitzen nun in Haft.

Die Polizei hat mit einem Großaufgebot eine riesige Cannabisplantage in Geislingen auffliegen lassen. Zwei 31 und 41 Jahre alte Männer, die im Verdacht stehen die Aufzuchtanlage in großem Stil betrieben zu haben, sitzen nun in Untersuchungshaft. Sie sollen wohl Teil einer professionell agierenden albanischen Tätergruppierung sein.

Entdeckt wurde die Plantage mit insgesamt 1800 Pflanzen am Mittwoch in einem Lagergebäude. Bei der Durchsuchung wurden die zwei Männer dort angetroffen. Sie sollen die Pflanzen mit Erde und Düngemitteln versorgt haben. Die dafür genutzten Räume waren laut Polizei mit Belüftungs- und Beleuchtungsanlagen ausgestattet. Auch seien Bewässerungspumpen zum Einsatz gekommen. Den notwendigen Strom sollen die Tatverdächtigen illegal aus dem Stromnetz der angrenzenden Industriehallen gezogen haben.

Die Verdächtigen haben wohl in der Halle in Geislingen gelebt

Nach bisherigen Erkenntnissen sollen die beiden Tatverdächtigen als Betreuer der Aufzuchtanlage gedient haben. Für die Männer, die laut Polizei keinen festen Wohnsitz in Deutschland haben, seien in der Halle rudimentäre Schlafmöglichkeiten eingerichtet gewesen. Dort hätten sie wohl schon seit Längerem gelebt, um eine professionelle Aufzucht und Versorgung der Pflanzen zu gewährleisten.

Die Pflanzen wurden von der Polizei sichergestellt und zur weiteren Untersuchung an Spezialisten des Landeskriminalamtes Stuttgart übersandt. Die beiden Männer schwiegen zu den Tatvorwürfen. Sie wurden noch am selben Tag dem Haftrichter am zuständigen Amtsgericht Ulm vorgeführt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde Haftbefehl gegen die beiden albanischen Männer erlassen. Sie befinden sich nun in einer Justizvollzugsanstalt. Die Ermittlungen dauern an. (AZ)