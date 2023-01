Ungebremst in Lkw gefahren: 34-Jähriger wird bei Unfall schwer verletzt

Obwohl der Lkw geparkt war, prallte der 34-Jährige mit seinem Auto ungebremst dagegen. Der Mann erlitt schwere Verletzungen.

Ein 34-Jähriger hat bei einem Unfall am Dienstag in Geislingen schwere Verletzungen erlitten. Er kam in ein Krankenhaus.

Der 34-Jährige fuhr nach Polizeiangaben gegen 20 Uhr die Überkinger Straße entlang. Dabei gab er offenbar nicht acht. Er kam mit seinem Opel nach rechts und prallte ungebremst auf einen Lastwagen, der dort parkte.

Der Rettungsdienst brachte den Fahrer ins Krankenhaus. Die Polizei ermittelte die Ursache des Unfalls. Die Ermittler schätzen den Sachschaden auf rund 6000 Euro. (AZ)