Verbranntes Essen löst Feuerwehreinsatz aus: Polizei findet Cannabis-Plantage

Bei einem Brandalarm in Geislingen ist am Dienstagmittag eine Cannabis-Plantage entdeckt worden. Wie die Polizei mitteilt, rückten gegen 12 Uhr Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei in die Bebelstraße aus. Wie sich herausstellte, hatte ein Bewohner Essensreste auf seinem Herd vergessen. In der Wohnung wurden eine Aufzuchtstation für Marihuana sowie dealertypische Utensilien aufgefunden. Die Staatsanwaltschaft Ulm ordnete deshalb eine Wohnungsdurchsuchung an. Die Ermittler fanden dabei mehrere Pflanzen und etwa 170 Gramm Marihuana. Die Drogen wurden beschlagnahmt. Die Kriminalpolizei Göppingen ermittelt nun gegen den 67-jährigen Bewohner. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt. (AZ)

89073 Ulm Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Cannabis Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis