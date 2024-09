Versuchter Totschlag mit Eisenstange: Mann wird bei Angriff schwer verletzt

In Geislingen soll am Samstag ein 44-Jähriger einen 37-Jährigen mit einer Eisenstange schwer verletzt haben. Der mutmaßliche Täter konnte festgenommen werden. Er sitzt nun in Untersuchungshaft.

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilen, kam der 37-Jährige gegen 22.22 Uhr mit einer blutenden Kopfverletzung und in Begleitung eines Bekannten zum Polizeirevier Geislingen. Die Polizei verständigte daraufhin umgehend Rettungskräfte, die den Mann in eine Klinik brachten. Dort wurde er auf der Intensivstation stationär aufgenommen.

Den ersten Erkenntnissen zufolge soll der Geschädigte kurz zuvor in einem Wohnheim in der Uhlandstraße durch einen Mitbewohner unvermittelt attackiert worden sein. Dabei soll ein 44-jähriger Tatverdächtiger dem Geschädigten mit einer Eisenstange gegen den Kopf geschlagen haben. Durch den Schlag erlitt der Geschädigte eine Hirnblutung. Lebensgefahr bestand nicht, so die Ermittler.

Die Polizei Geislingen nahm den mutmaßlichen Täter in der Wohnunterkunft vorläufig fest. Die mutmaßliche Tatwaffe, eine etwa ein Meter lange Eisenstange, hatte der Verdächtige nach Polizeiangaben noch in der Hand und wurde sichergestellt. Da er sich wohl in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde er in eine Klinik verbracht.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ulm erließ am Sonntag die zuständige Richterin beim Amtsgericht Ulm einen Haftbefehl gegen den 44-Jährigen wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten Totschlags. Der Mann soll bislang keine Angaben zum Tatvorwurf gemacht haben. Er befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Ulm und Kriminalpolizei Göppingen dauern an. (AZ)