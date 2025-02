Zwei Kinder bei Unfall auf B10 schwer verletzt

Zwei Kinder sind bei einem Unfall am späten Sonntagabend auf der B10 schwer verletzt worden. Ein 19-Jähriger geriet gegen 23.50 Uhr mit seinem Opel Agila bei Geislingen (Kreis Göppingen) ins Schlingern und fuhr auf die Gegenfahrbahn, wie die Polizei mitteilte. Dort stieß der Wagen des jungen Mannes demnach auf Höhe der Schimmelmühle mit einem entgegenkommenden Opel Astra zusammen, in dem eine 41-Jährigen und die zwei Kinder saßen.

Bei den Kindern handelt es sich um ein 16 Jahre altes Mädchen und einen elf Jahre alten Jungen. Sanitäter brachten die beiden in der Nacht zum Sonntag mit schweren Verletzungen in eine Klinik. Die 41 Jahre alte Fahrerin des entgegenkommenden Wagens sowie der 19-Jährige wurden leicht verletzt. Die beiden wurden ebenfalls in ein Krankenhaus gefahren.

Beide Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei Mühlhausen schätzt den Sachschaden auf 11.000 Euro und hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Die B10 musste für die Dauer der Unfallaufnahme bis kurz vor 2.30 Uhr gesperrt bleiben. (AZ/dpa)