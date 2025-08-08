Haftbefehl gegen A7-Geisterfahrer

Ein Geisterfahrer hat in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gleich zweimal sein Unwesen auf der A7 getrieben. Er wurde erwischt und sitzt nun in Untersuchungshaft. Der Vorwurf: versuchter Totschlag.

Wie die Staatsanwaltschaft Ulm und die Polizei am Freitagvormittag mitteilen, hatten Zeugen am Dienstagabend gegen 23.40 Uhr den Geisterfahrer gemeldet. Wie sich später herausstellte, handelte es sich um einen 70 Jahre alten Mann. Er soll auf dem Parkplatz St. Jakob nordwestlich von Langenau entgegen der Fahrtrichtung auf die Autobahn eingebogen und auf der Überholspur in Richtung Langenau gefahren sein.

An der dortigen Anschlussstelle sei er wieder auf die A7 in Richtung Würzburg aufgefahren. An der Tank- und Rastanlage Lonetal Ost drehte er gegen 0:02 Uhr um und bog erneut entgegen der Fahrtrichtung auf die Überholspur ein, um in gen Süden zu rollen. In der Presseerklärung von Polizei und Staatsanwaltschaft heißt es wörtlich: „Hierbei soll der Tatverdächtige die Möglichkeit, dass Insassen anderer Verkehrsteilnehmer durch eine Kollision zu Tode kommen könnten erkannt und dies billigend in Kauf genommen haben.“ Die Polizei stoppte den Geisterfahrer kurz vor dem Elchinger Kreuz, bevor es zu einem Unfall kam.

Die Staatsanwaltschaft ließ das Auto, einen Kompaktwagen vom Typ Hyundai i20, sowie den Führerschein beschlagnahmen. Der Fahrer wurde am Donnerstag der zuständigen Haftrichterin vorgeführt. Sie erließ Haftbefehl wegen des Verdachts auf versuchten Totschlag. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich unter der Nummer 0731/188-0 zu melden. (AZ)