Mehrere 1000 Euro Schaden: Unbekannte brechen Geldautomaten auf

Unbekannte brachen am Sonntag um drei Uhr morgens einen Geldautomaten in Erbach auf. Laut Polizeibericht begaben die Täter sich auf das Gelände einer Fahrzeugwaschanlage in der Heinrich-Hammer-Straße. Dort brachen sie einen Geldwechsler und einen Container auf. Von dort stahlen sie Bargeld und einen Laptop und entkamen unentdeckt. Zurück blieb ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. (AZ)

