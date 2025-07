Prozess um Geldwäsche: Verdacht gegen einen „gutmütigen Trottel“

Der Herr Neumann konnte offenbar das, was nur das Rumpelstilzchen im Märchen schaffte: Stroh zu Gold spinnen – zumindest im übertragenen Sinne. Aus 22 .500 Euro wollte er als Anlagespezialist innerhalb kurzer Zeit 380 000 Euro zaubern. Dass das Quatsch war, konnte oder wollte ein heute 57 Jahre alter Bahnangestellter aus Neu-Ulm nicht glauben. Im Gegenteil: Er war dem Herrn Neumann auch noch behilflich, erhebliche Geldsummen über seine privaten Konten fließen zu lassen. Eine dumme Idee, die ihm eine Anklage wegen Geldwäsche einbrachte, denn das Kapital stammte mutmaßlich von Anlagebetrügern. Jetzt saß er auf der Anklagebank vor dem Schöffengericht Neu-Ulm – und schaffte es, dass selbst eine so erfahrene Richterin wie Gabriele Buck völlig fassungslos war, wie man nur so naiv sein könne. Schließlich ging es um eine erhebliche Summe.

