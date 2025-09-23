Zuschüsse zur Jugendarbeit: Musikvereine blitzen mit Antrag ab

Die Elchinger Gemeinderäte wollen konsequent sparen: Beim Antrag der drei örtlichen Musikvereine auf eine Überarbeitung der Förderrichtlinien für Zuschüsse zur Jugendarbeit befinde man sich in einer Zwickmühle, konstatierte Florian Schirmer (CSU). Einig war man sich dennoch, die Förderung der Musikvereine nicht auszuweiten. Bei einer Gegenstimme beschloss der Gemeinderat die Beibehaltung der bisherigen Förderrichtlinien.

Für Übungseinheiten außerhalb von Elchingen gibt es keine Förderung

Elchingen habe die besten Förderrichtlinien im Landkreis, sagte Armin Willbold (DGE). Konkret ging es beim Antrag der Jugendleitungen von KSV Unterelchingen, Musikverein Eintracht Oberelchingen und Musikverein Thalfingen darum, dass für die Arbeit mit Jugendlichen pro Übungseinheit ein Zuschuss von 3,50 Euro gewährt wird, sofern diese Übungseinheit in der Gemeinde stattfindet. Übungseinheiten, die außerhalb der Gemeinde stattfinden, erhalten keine solche Förderung.

Die Jugendleitungen wollten mit ihrem Antrag erreichen, dass künftig auch auswärts stattfindende Übungseinheiten von der Kommune unterstützt werden, weil ein Großteil der Lehrkräfte an Musikschulen angestellt und dort verpflichtet ist. Die Elchinger Musikvereine sehen sich dadurch gezwungen, auf die Strukturen der umliegenden Musikschulen zurückzugreifen. Die finanzielle Differenz zwischen tatsächlichen Kosten und den nicht mehr ausreichenden Elternbeiträgen tragen die Musikvereine, die alle drei einen deutlichen Zuwachs auswärtiger Instrumentalstunden verzeichnen.

Derzeit könne man sich eine Ausweitung der Förderrichtlinien einfach nicht leisten, war Konsens unter den Gemeinderäten. Der Betrag von 3,50 Euro pro Unterrichtseinheit sei von den Eltern zu tragen, da man bei einer Aufweichung der Förderrichtlinien auch gegenüber anderen Vereinen Gefahr laufe, alles infrage zu stellen, was man gemeinsam erarbeitet habe.