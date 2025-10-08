Streetfood, Wein und Spirituosen: Im Edwin-Scharff-Haus findet eine neue Genussmesse statt

Unter dem Motto „Enjoy! World of Culinary“ findet von Freitag, 10. Oktober, bis Sonntag, 12. Oktober, eine Genussmesse im Edwin-Scharff-Haus in Neu-Ulm statt. Laut Veranstalter dreht sich alles um kulinarische Vielfalt. Geboten sind mehr als 300 Weine und Spirituosen zum Probieren und Entdecken, eine Streetfood-Meile an der Donau mit 80 kulinarischen Highlights, die von Spitzenköchinnen und -köchen zubereitet werden, darunter auch vegane Spezialitäten. Beim „Meet the Makers“ ist ein Austausch mit etwa 40 Ausstellerinnen und Ausstellern möglich.

Etwa 40 Aussteller sind bei der Genussmesse „Enjoy! World of Culinary“ in Neu-Ulm vertreten

Daneben gibt es ein Rahmenprogramm mit Musik, Fashion, Lifestyle und Live-Entertainment. Zu den Highlights zählen ein veganes Drei-Gänge-Menü, das live auf der Messe zubereitet wird, sowie eine Aftershow-Party am Samstagabend. „Unsere Aussteller präsentieren eine beeindruckende Auswahl an Spezialitäten, die mit Liebe, handwerklichem Können und höchsten Ansprüchen hergestellt werden“, schreibt Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger in einem Grußwort. „Die Genussmesse zeigt eindrucksvoll, wie viel Gutes unsere Region zu bieten hat und stärkt gleichzeitig die lokale Wirtschaft.“

Veranstalter ist die Elchinger Agentur 42 Events and more, die unter anderem den Streetfoodmarkt „Taste“ in Söflingen organisiert. Die Öffnungszeiten der neuen Messe in Neu-Ulm sind: Freitag, 10. Oktober, 17 bis 22 Uhr, Samstag, 11. Oktober, 12 bis 22 Uhr (Aftershow-Party: 21 bis 3 Uhr) und Sonntag, 12. Oktober, 12 bis 20 Uhr. (AZ)