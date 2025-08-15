Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Neu-Ulmer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Neu-Ulm
Icon Pfeil nach unten

Geplatzter Drogendeal bei den Sedelhöfen in Ulm: Verdächtiger schlägt auf Polizisten ein

Ulm

Geplatzter Drogendeal bei den Sedelhöfen: Verdächtiger schlägt auf Polizisten ein

Mutmaßliche Drogendealer geraten in Ulm in Streit. Als die Polizei eingreift, droht einer der Männer mit einem Ast und schlägt mit den Fäusten zu.
    • |
    • |
    • |
    Bei einem Einsatz in der Ulmer Innenstadt im Bereich Sedelhöfe/Bahnhofstraße sind mehrere Polizisten verletzt worden.
    Bei einem Einsatz in der Ulmer Innenstadt im Bereich Sedelhöfe/Bahnhofstraße sind mehrere Polizisten verletzt worden. Foto: Stefan Sauer, dpa (Symbolbild)

    Mehrere Polizisten haben am Donnerstag bei einer Festnahme in Ulm leichte Verletzungen erlitten. Laut Polizei kam es gegen 23.30 Uhr, mutmaßlich im Zusammenhang mit einem Rauschgiftgeschäft, zu einer Auseinandersetzung zwischen vier Personen im Bereich Sedelhöfe/Bahnhofstraße. Während die Bundespolizei zwei Beteiligte im Alter von 37 und 38 Jahren vorläufig festnahm, flüchteten die beiden anderen in Richtung Innenstadt. Eine Fahndung nach den geflüchteten Männern verlief ohne Erfolg.

    Bei der Festnahme in Ulm werden vier Polizisten verletzt, einer muss ins Krankenhaus

    Bei der vorläufigen Festnahme leisteten die 37 und 38 Jahre alten Männer erheblichen Widerstand, so die Polizei. Dabei soll der 37-Jährige die Beamten zunächst mit einem Ast bedroht und anschließend mit Fäusten auf die Polizisten eingeschlagen haben.

    Drei Beamte erlitten leichte Verletzungen. Ein 42-jähriger Bundespolizist musste zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Den Einsatzkräften gelang es schließlich, beide Beschuldigte in Gewahrsam zu nehmen. Die Polizei Ulm ermittelt nun wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie Widerstands gegen die beiden Männer. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden