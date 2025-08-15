Geplatzter Drogendeal bei den Sedelhöfen: Verdächtiger schlägt auf Polizisten ein

Mehrere Polizisten haben am Donnerstag bei einer Festnahme in Ulm leichte Verletzungen erlitten. Laut Polizei kam es gegen 23.30 Uhr, mutmaßlich im Zusammenhang mit einem Rauschgiftgeschäft, zu einer Auseinandersetzung zwischen vier Personen im Bereich Sedelhöfe/Bahnhofstraße. Während die Bundespolizei zwei Beteiligte im Alter von 37 und 38 Jahren vorläufig festnahm, flüchteten die beiden anderen in Richtung Innenstadt. Eine Fahndung nach den geflüchteten Männern verlief ohne Erfolg.

Bei der Festnahme in Ulm werden vier Polizisten verletzt, einer muss ins Krankenhaus

Bei der vorläufigen Festnahme leisteten die 37 und 38 Jahre alten Männer erheblichen Widerstand, so die Polizei. Dabei soll der 37-Jährige die Beamten zunächst mit einem Ast bedroht und anschließend mit Fäusten auf die Polizisten eingeschlagen haben.

Drei Beamte erlitten leichte Verletzungen. Ein 42-jähriger Bundespolizist musste zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Den Einsatzkräften gelang es schließlich, beide Beschuldigte in Gewahrsam zu nehmen. Die Polizei Ulm ermittelt nun wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie Widerstands gegen die beiden Männer. (AZ)