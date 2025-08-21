Ulms Mann für Schulen und Sport: Gerhard Semler feiert 50-jähriges Dienstjubiläum

Seit einem halben Jahrhundert im Dienst der Allgemeinheit: Gerhard Semler, Leiter der Abteilung Bildung und Sport bei der Stadt Ulm, hat sein 50. Dienstjubiläum im öffentlichen Dienst gefeiert. 1975 begann Semler seine Ausbildung für den gehobenen Verwaltungsdienst bei der Stadt Ehingen. Im November 1980 wechselte er nach Abschluss des Studiums an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung in Stuttgart zur Stadt Ulm. Dort startete er in der Stadtkämmerei.

Bei der Stadt Ulm hat sich Semler um den Bau von Schulen und die Erweiterung des Donaustadions gekümmert

Nach Stationen als persönlicher Referent des damaligen Oberbürgermeisters Hans Lorenser sowie in verschiedenen verantwortlichen Positionen wurde Semler 1993 Abteilungsleiter und stellvertretender Dienststellenleiter im damaligen Schul- und Sportamt, der heutigen Abteilung Bildung und Sport. Nach einem kurzen Intermezzo als Personalleiter in den Jahren 1999 bis 2001 übernahm er schließlich die Leitung der Abteilung Bildung und Sport. Die Position hat er bis heute inne.

Unter seiner Verantwortung wurde die vom Gemeinderat im Jahr 2000 beschlossene Bildungsoffensive konsequent umgesetzt. Seither wurden rund 320 Millionen Euro in den Schulbau investiert. Er initiierte und begleitete innovative Schulbaukonzepte, Ganztagsangebote inklusive Schulverpflegung und setzte zuletzt das Ganztagsschulförderungsgesetz um. Auch im Sportbereich setzte Semler wichtige Akzente. Unter seiner Leitung fanden in der Stadt bedeutende Sportgroßveranstaltungen wie fünf Deutsche Leichtathletikmeisterschaften, mehrere Deutsche Jugendmeisterschaften sowie ein Landesturnfest statt. Er führte neue Sportförderrichtlinien ein, startete Sanierungsprogramme für Sportvereine und verantwortete die Überführung des Donaubads in eine städtische Gesellschaft. Zudem begleitete er den Umbau und die Erweiterung des Donaustadions.

„Die Arbeit im Schul- und Sportbereich mit ihren vielfältigen, spannenden Themen erfüllt mich nach wie vor und gibt meinem beruflichen Leben Sinn“, sagt Gerhard Semler. „Besonders wertvoll sind für mich die Begegnungen und der Austausch mit vielen engagierten Menschen, die mich immer wieder aufs Neue motivieren.“

1995 nahm Gerhard Semler an einer Videokonferenz mit Ex-US-Präsident Bill Clinton teil

Einen besonderen Höhepunkt seiner beruflichen Laufbahn markierte ein Aufenthalt in den USA im Jahr 1995. Auf Empfehlung des damaligen Oberbürgermeisters Ernst Ludwig und vermittelt über den Deutschen und amerikanischen Städtetag erhielt er Einblicke in die Strukturen amerikanischer Stadtverwaltungen. Zu den prägenden Erlebnissen gehörten Begegnungen mit dem Gouverneur von Wyoming sowie die Teilnahme an der Jahreskonferenz der amerikanischen Großstädte, einschließlich einer Videokonferenz mit dem damaligen US-Präsidenten Bill Clinton. Die durch die John-McCloy-Stiftung in New York geförderte Erfahrung brachte er anschließend in die Organisationsentwicklung der Stadtverwaltung Ulm in den 1990er-Jahren ein.

„Gerhard Semler ist kein Verwalter, sondern ein Macher, der viele neue Dinge angestoßen hat und es weiterhin tut“, sagt Oberbürgermeister Martin Ansbacher. „Er hat nicht nur die Stadt Ulm entscheidend mitgeprägt, sondern mit seiner Bildungsarbeit auch Generationen von jungen Menschen inspiriert.“ (AZ)