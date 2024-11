Neu-Ulm/Memmingen Ex-Opti-Wohnwelt in Neu-Ulm: Prozess verschoben, Hängepartie geht weiter

Ein erneut verschobener Gerichtstermin und die strittigen Forderungen in Millionenhöhe halten die Zukunft der früheren Möbel-Mahler-Immobilie in Neu-Ulm in der Schwebe.