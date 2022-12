Bewohner mit Taschenlampen lösen Polizeieinsatz aus

Im Schein von Taschenlampen bewegen sich Personen durch ein Haus in Senden. Ein vermeintlicher Wohnungseinbruch – doch vor Ort trifft die Polizei keine Diebe an.

Ein Zeuge hat in Gerlenhofen die Polizei gerufen. Der Mann hatte in der Nacht zum Sonntag bemerkt, dass in einem Einfamilienhaus Personen mit Taschenlampen umherliefen. Die Polizei schickte mehrere Streifenwagen zu dem vermeintlichen Einbruch, die Einsatzkräfte umstellten das Haus.

Daraufhin erreichte man die Hauseigentümer per Telefon. Der Fall klärte sich schnell auf: Es stellte sich heraus, dass die Bewohner selbst gerade zu Bett gingen und dabei Taschenlampen benutzten. (AZ)