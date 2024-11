Ehrungen des Allgäu-Schwäbischen Musikbunds bei der Musikkapelle Gerlenhofen

Ende Oktober fand das Helfer- und Ehrungsfest der Musikkapelle Gerlenhofen statt. Vorsitzende Christiane Ade begrüßte alle Anwesenden und richtete ihren Dank an die vielen Helfer und Helferinnen, ohne die die Feste nicht möglich wären. Im Anschluss führte Rainer Lohner, stellvertretender Präsident des Allgäu- Schwäbischen Musikbunds, die Ehrungen für aktives Musizieren durch. Folgende Musiker und Musikerinnen wurden geehrt: Katharina Ade, Jolina Guther, Philipp Proksch (in Abwesenheit) und Clara Pichler (in Abwesenheit) für zehn Jahre, Lukas Griesinger für 25 Jahre, Anita Görthofer und Elke Mertl für 50 Jahre. Dabei betonte Lohner besonders, wie bedeutend und besonders die Ehrung für 50 Jahre aktives Musizieren ist. Auch Christiane Ade gratulierte ihren Musikern und freut sich auf viele weitere Jahre gemeinsames Musizieren. Nach dem offiziellen Teil wurde dann der gemütliche Teil mit leckerem Essen und kühlen Getränken eingeläutet. Die Musikkapelle Gerlenhofen gratuliert auf diesem Weg allen Geehrten und bedankt sich bei allen Helfern und Mitgliedern für die Unterstützung des Vereins.

