Gerlenhofer Kunstkreis meldet sich zurück

Pandemiebedingt gab es in dem Neu-Ulmer Stadtteil nun länger keine Ausstellung. Umso spannender ist es nun zu sehen, was die örtlichen Künstlerinnen und Künstler geschaffen haben.

Lange fiel die Biennale des Kunstkreises Gerlenhofen aufgrund der Corona-Pandemie zuletzt aus. Nun endlich, nach fünf Jahren, klappt es wieder, und im Erdgeschoss und in der Turnhalle der Grundschule Gerlenhofen zeigen acht Künstler und Künstlerinnen des Kunstkreises eine enorme Bandbreite von in den letzten Jahren entstandenen Arbeiten. Die Ausstellung erinnert in Werken auch an das im Dezember 2020 verstorbene Kunstkreis-Mitglied Hani Huneidi. Huneidi stammte aus Palästina und lebte in Gerlenhofen.

Ironischer Blick auf aktuelles Geschehen

Vor allem das Ehepaar Werner und Anneliese Fischer verarbeitete in den vergangenen Jahren in neuen zweidimensionalen und skulpturalen Kunstwerken die Pandemie und gesellschaftliche und ökologische Entwicklungen in zahlreichen Arbeiten: Werner Fischer, der noch an der HfG in Ulm studiert hatte, und der für seinen ironischen Blickwinkel auf Themen bekannt ist, lässt sowohl die dargestellten Personen eines Aktbildes als auch die davorstehenden Betrachter Masken tragen. Im Bild "Maskenpflicht" verewigte Fischer sich und seine Frau mit leichtem Pinselstrich. Das Thema Windräder und ihre gesellschaftlichen Folgen taucht bei Werner Fischer immer wieder auf, während sich Anneliese Fischer besonders den Themen "Charakterköpfe" und dem Umweltschutz widmet. Ein Kommentar zu Letzterem ist zum Beispiel ihr Aktenordner ziehender Zwerg, der die bürokratische Selbstverzwegung der Umweltpolitik zeigt. Herrlich humoristisch-ironisch ist Werner Fischers Karikatur eines Paares, das vor Dürers Kunstwerk der betenden Hände steht, während die Hand des Mannes im Bild leicht frivol mehr an den Rundungen einer Frau im roten Kleid interessiert ist.

Die Selbstverzwergung der Umweltpolitik, dargestellt von Anneliese Fischer. Foto: Dagmar Hub

Realistische und ausdrucksstarke Augen blicken den Betrachter an aus den Kunstwerken von Ulrike Berchtold: Wolfsaugen und Menschenaugen. Bei Petra Leichtle geht es um die vier Elemente: Perlend und hell schimmernd präsentiert die Künstlerin das Thema "Luft", dunkel und fast bedrohlich "Wasser", glühend das Feuer, und begrünt spricht die Erde den Betrachter an. Das beeindruckendste Kunstwerk Ilse Wernhards ist das Gemälde einer jungen Frau, die mit nackten Füßen in den Steigbügeln auf einem Schimmel im Wasser eines Sees reitet, wobei Wellen die Bewegungen der Pferdebeine andeuten. Ilse Wernhard, die in Senden eine Malschule betreibt, setzt sich in ihrer Marinemalerei auch mit dem russisch-armenischen Maler Iwan Aiwasowsky auseinander.

Ausstellung läuft noch bis zum 7. Januar

Landschaften zeigt Silke Rau-Bartel – eine Winterlandschaft mit Lichtreflexen, aus der heraus der Betrachter die Kälte eines eisigen Morgens zu spüren meint, und ruhige, von Wasser durchlaufene Landschaften. Die Künstlerin stellt in goldschimmernden Ansichten in Acryl auch die Silhouetten von Ulm und Venedig dar, jeweils spiegelnd im Wasser, an dem die Städte liegen. Mit weiteren künstlerischen Aspekten bereichern Judith Kauf und Tamara Müller die Ausstellung, die bis zum 7. Januar in der Grundschule Gerlenhofen zu sehen ist, an den Samstagen und Sonntagen jeweils von 11 bis 18 Uhr, an Werktagen von 17 bis 19 Uhr.