Graffitisprayer auf frischer Tat ertappt

Ein 20-Jähriger hat am Freitagnachmittag ein illegales Graffiti an der Unterführung der Freudenegger Straße in Gerlenhofen gesprüht. Ein Zeuge beobachtete den Mann und alarmierte gegen 14.40 Uhr die Polizei in Senden. Weil sich Gerlenhofen aber im Bereich der Neu-Ulmer Polizeiinspektion befindet, rückten auch Kräfte von dort zum Tatort aus.

Vor Ort entdeckten die Polizisten nicht nur das frische Graffiti, sondern auch den 20-jährigen Verdächtigen. Der hatte nicht nur mehrere Farbdosen in seinem Rucksack, sondern auch Farbreste an Händen und Handschuhen. Der 20-Jährige wurde anschließend vorläufig festgenommen und zur Polizeiinspektion Neu-Ulm gebracht. Die Farbdosen und sein Mobiltelefon wurden sichergestellt.

Bei der Polizei ergaben sich zudem Hinweise, dass der 20-Jährige in der Vergangenheit bereits mehrere Sachbeschädigungen durch Graffiti begangen hat. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Der durch ihn bislang verursachte Gesamtschaden ist momentan noch Gegenstand der Ermittlungen, so die Polizei, die zu Beginn ihrer Ermittlungen von einem Schaden von mehreren Hundert Euro ausgeht. (AZ)