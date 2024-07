Heißer Sporttag in Gerlenhofen

Zum dritten Mal veranstaltete der FV Gerlenhofen einen Sporttag für Groß und Klein. Hierzu trafen sich bereits morgens die ersten Sportbegeisterten zum überregionalen F-Jugend-Fußballturnier. Auf dem Hauptplatz kämpften rund zehn Mannschaften um die begehrten Medaillen. Auch auf dem Nebenplatz ging es hoch her: Rund 40 Mädchen gaben beim Hobby-Horse-Cup ihr Bestes. Mit einer Spitzenleistung von 1,25 m im Mächtigkeitsspringen erzielte Alina Berg den Tageshöchstsprung. Parallel dazu fand in der neuen MZH Gerlenhofen ein kleines Jedermann-Volleyball-Turnier statt. Am Ende konnte sich „D-Ware“ gegen 3 weitere Teams den Turniersieg sichern.

Das Tageshighlight wartete am Nachmittag auf das begeisterte Publikum. Bei strahlendem Sonnenschein traten zwölf Hobby-Fußballteams gegeneinander an. Neben der „reinen“ Mädchenmannschaft „Trinkerbells“, den „TURN me on“ (FVG Turnen) und den „GOOD WOOD“ (FVG Kegeln) lag der größte Druck auf dem Doublesieger „Hartingers Ballett“. Wie bei großen Turnieren üblich, gab es eine spektakuläre Eröffnungsshow durch die Kung-Fu-Kids sowie eine mitreißende Halbzeitshow der Ballettkids. Doch am Ende wurden „Hartingers Ballett“ ihrer Favoritenrolle nicht gerecht und schieden bereits in der Vorrunde aus. Im Finale trafen der FC Löwenzahn (Wullenstetten) und Erzgebirge Aua (Pfaffenhofen) aufeinander.

In einem spannenden Spiel setzte sich Erzgebirge Aua durch und nahm überglücklich den schillernden Wanderpokal entgegen. Stefanie Gergele, 1. Vorstandsvorsitzende des FV Gerlenhofen, hofft, den Pokal im kommenden Jahr wieder an eine Gerlenhofener Mannschaft vergeben zu können. Begleitet wurde das Fußballturnier von einer kreativen Kinderolympiade, einem Kinderschminkstand, einer gutbesuchten Wasserstation der Jugendfeuerwehr Gerlenhofen und den Sport-Fun-Stationen des Performanceshop Neu-Ulm. „Ein rundum gelungener Tag für Groß und Klein“, fasste Gergele den Tag zusammen.