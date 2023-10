Gerlenhofen

Jäger und Naturschützer wollen Plan für Jagd am Plessenteich erarbeiten

Plus Jägerschaft und Gerlenhofener Arbeitskreis Umweltschutz haben sich nach dem Aufruhr um eine Gänsejagd "konstruktiv" ausgetauscht. Es gibt Ideen für die Zukunft.

Jäger aus dem Kreis Neu-Ulm der Gerlenhofer Arbeitskreis Umweltschutz (GAU) haben sich auf darauf geeinigt, einen gemeinsamen Plan zu erarbeiten, wie die Graugänse im Umfeld des vom GAU gepflegten Plessenteichs künftig bejagt werden sollen. Das Gewässer ist Vogelschutzgebiet und zieht auch seltene und gefährdete Arten an. Auf landwirtschaftlichen Flächen in der Umgebung gibt es allerdings seit Jahren viele Schäden durch die zahlreichen Gänse. Nach einer großangelegten Jagd am frühen Morgen war ein heftiger Aufruhr ausgebrochen. Erste Eckpunkte des Managementplans stehen schon fest.

Am Runden Tisch zum Thema Gänsejagd am Neu-Ulmer Plessenteich nahm nach Auskunft einer Kreissprecherin auch der Jagdberater für den Landkreis Neu-Ulm teil. Alle seien sich grundsätzlich einig gewesen, dass etwas gegen die fortschreitende Population der Graugänse und die damit verbundenen Schäden für die Landwirtschaft unternommen werden müsse. Zudem gelte es an einem Strang zu ziehen. Schließlich hätten die Kreisgruppe Neu-Ulm des Bayerischen Jagdverbands und der GAU eine gemeinsame Absicht: die Natur zu schützen. Die Sprecherin bezeichnete den Austausch als konstruktiv, das mögliche weitere Vorgehen sei besprochen worden. Ziel sei es, einen Managementplan auszuarbeiten, der bewährte Punkte aus den vergangenen Jahren enthält.

