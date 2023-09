Gerlenhofen/Reutti

Gänsejagd am Plessenteich: Tierschützer stellt Strafanzeige gegen Jäger

Plus Der Verein Wildtierschutz Deutschland fordert, dass die Jagdscheine entzogen werden. Ein Vorwurf, der zu Beginn die Runde gemacht hatte, taucht wieder auf.

Der Verein Wildtierschutz Deutschland will Strafanzeige gegen die Jäger stellen, die am Morgen des 15. September am Plessenteich auf Wildgänse geschossen haben. Im Entwurf für ein Schreiben an die Staatsanwaltschaft Memmingen, das unserer Redaktion vorliegt, wird das Töten der Tiere als rechtswidrig und strafbar bezeichnet. Den Jägern solle der Jagdschein entzogen werden. Vorsitzender Lovis Kauertz verweist auch auf einen Fund am Plessenteich.

Kinder hätten eine Woche nach der Wildgänsejagd einen Feuerwerkskörper an dem Gewässer entdeckt, schildert er. Dem Schreiben an die Staatsanwaltschaft liegt ein Foto bei. Anwohnerinnen waren am Freitagmorgen der Jagd von Lärm geweckt worden, sie hatten Feuerwerksgeräusche und dann Schüsse wahrgenommen. Die Jäger wiesen entschieden zurück, Feuerwerkskörper eingesetzt zu haben. Alle Vorgaben seien streng eingehalten worden. Kauertz schreibt nun "Die Jagd begann vermutlich mit dem Zünden eines Feuerwerks. Dadurch wurden mehrere hundert Vögel von ihrem Schlafgewässer brutal aufgescheucht." Auch Zugvögel, deren Energiereserven dringend benötigt würden, und streng geschützte und im Bestand gefährdete Arten wie Eisvogel oder Fischadler, seien gestört worden.

