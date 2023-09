Gerlenhofen

Runder Tisch nach Ärger um Gänsejagd am Plessenteich verschoben

Schon seit Jahren klagen Landwirte über die Schäden durch Wildgänse. Doch an einer Jagd auf die Tiere ist starke Kritik entbrannt.

Plus Der Termin für eine Aussprache sollte laut Landratsamt Neu-Ulm vor der nächsten großen Jagd stattfinden. Daraus wurde aber nichts. Wie es nun weitergeht.

Von Sebastian Mayr

Nach dem Ärger um eine morgendliche Gänsejagd am Plessenteich bei Gerlenhofen hatte das Landratsamt einen Runden Tisch angekündigt, bei dem Vertreter des Gerlenhofener Arbeitskreises Umweltschutz (GAU) und der Kreisjägerschaft zusammenkommen sollten. Weil die Kreisgruppe Neu-Ulm des Bayerischen Jagdverbands angekündigt hatte, am Samstag, 30. September, an einer landkreisübergreifenden Gänsejagd teilzunehmen, sollte das Treffen vor diesem Datum stattfinden. Doch daraus wurde nichts.

Das Landratsamt hat nach Angaben einer Sprecherin für die erste Oktoberwoche zu einem Runden Tisch eingeladen. "Leider war es trotz intensiver Bemühungen nicht möglich, in der Kürze der Zeit eine frühere Zusammenkunft zu terminieren, die alle Beteiligten gemeinsam wahrnehmen können", begründet sie die Verschiebung des Treffens. Geplant sei der Runde Tisch als "Angebot zu einem konstruktiven Austausch und Miteinander". Unter anderem solle besprochen werden, wie die Flächen um das Vogelschutzgebiet am Plessenteich künftig bejagt werden können. Die ökologische Bedeutung des Areals soll besonders berücksichtigt werden. Nach dem Gespräch werde man die Ergebnisse bekannt geben.

