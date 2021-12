Serieneinbrecher hat Schmuck und Geld in Gerlenhofen erbeutet

Nach einem Einbruch in Gerlenhofen hat die Polizei die Spuren ausgewertet und sucht nun nach einem 38 Jahre alten Mann aus Osteuropa. Doch wo ist er?

Bereits am Montag, 4. Oktober, ist gewaltsam in ein Wohnhaus in Gerlenhofen eingebrochen worden. Nun hat die Polizei nach eigenen Angaben den Täter ermitteln. Gefasst ist der Mann aber noch nicht.

Bei dem Einbruch wurden nach Angaben der ermittelnden Behörden Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren Hundert Euro gestohlen und ein hoher Sachschaden hinterlassen. Inzwischen seien die Spuren ausgewertet und der Täter durch die Kripo Neu-Ulm ermittelt. Demnach handelt es sich um einen 38-jährigen Osteuropäer, der als überregionaler Serieneinbrecher gilt und gegen den bereits ein Haftbefehl besteht. Der aktuelle Aufenthaltsort des Täters ist unbekannt und Gegenstand weiterer Ermittlungen. (AZ)

