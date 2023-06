Sprengkommando vor Ort: Vermutlich Handgranate im Gurrenhofsee gefunden

Weil ein Taucher vermutlich eine alte Handgranate im Gurrenhofsee bei Gerlenhofen entdeckt hat, rückt ein Sprengkommando an. Die B28 muss möglicherweise gesperrt werden.

Ein Taucher hat im Gurrenhofsee bei Gerlenhofen am Montagnachmittag vermutlich eine alte Handgranate entdeckt. Der Fund wurde der Polizei gemeldet. Ein Sprengkommando rückte an und untersuchte den Gegenstand. Nach Angaben der Polizei war am Montagabend bis Redaktionsschluss noch unklar, ob die mutmaßliche Sprengwaffe vor Ort kontrolliert zur Explosion gebracht werden muss.

B28 könnte am Gurrenhofsee wegen Entschärfung von Handgranate gesperrt werden

Falls das der Fall sein sollte, könnte die nahegelegene Bundesstraße 28 zur Sicherheit zeitweise gesperrt werden. Eine Gefahr für die Öffentlichkeit bestehe nicht, erklärte ein Sprecher der Polizei. (AZ)