Streik bei CSM: Aus Gerlenhofen bleiben die Backmischungen aus

Bei der Firma CSM in Neu-Ulm/Gerlenhofen sind Beschäftigte in einen Warntreik getreten. Mit der Niederlegung der Arbeit wollen die Beschäftigten ihrem Wunsch nach Gehaltserhöhungen Nachdruck verleihen.

Plus Lautstark macht die Belegschaft am Mittwoch ihrer Wut Luft. Stockende Verhandlungen um einen Haustarifvertrag mit der Gewerkschaft NGG führen zur Arbeitsniederlegung.

Nichts geht mehr am Mittwoch bei CSM Ingredients in Gerlenhofen. Paul Stüber, Sekretär der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) spricht von einer hundertprozentigen Teilnahme am Warnstreik in der Produktion. Zumindest in der Produktion. Und von "verhärteten Fronten", was die Verhandlungen mit der Arbeitgeberseite angeht.

Mit Trillerpfeifen, einer Sirene und Applaus wird die flammende Rede von Stüber vor dem Werkstor bedacht. "CSM - Streik", "CSM - Streik" rufen etwa 100 Menschen im Takt. "Immer von oben drauf, Samstag rein kommen und arbeiten", beklagt Stüber durch das Megafon. "Das wollen sie. Und uns nicht mehr Kohle geben."

