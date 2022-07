Unbekannte zünden Fass-Sauna am Gurrenhofsee an

Am Gurrenhofsee bei Gerlenhofen brennt eine Fass-Sauna komplett nieder – obwohl sie tags davor schon abgekühlt war. Die Polizei vermutet Brandstiftung.

In der Nacht auf Montag sind Feuerwehr und Polizei zu einem Brand an den Gurrenhofsee bei Gerlenhofen gerufen worden. Zuerst war ein brennender Schuppen gemeldet worden, dann wurde klar: Eine Fass-Sauna steht in Flammen. Die Polizei vermutet, dass sie bewusst in Brand gesetzt worden ist.

Gegen 0.15 Uhr meldete die Integrierte Leitstelle Donau-Iller der Polizei den Brand. Als die Streife eintraf, wurde klar, dass es sich bei dem brennenden Objekt nicht um einen Schuppen handelt, sondern um eine auf einem Anhänger montierte Fass-Sauna. Deren Besitzer berichtete, dass diese zuletzt am Vortag benutzt worden und dass sie bereits abgekühlt war, als er sie verließ. Derzeit wird davon ausgegangen, dass das Feuer bewusst gelegt wurde. Die Sauna brannte komplett nieder, auch eine daneben aufgestellte Dixi-Toilette wurde stark beschädigt. An der Sauna, dem Anhänger sowie der Toilette entstand ein Sachschaden in geschätzter Höhe von rund 7800 Euro.

Bei den Löscharbeiten waren 22 Feuerwehrleute aus Gerlenhofen und Neu-Ulm im Einsatz. Die Polizeiinspektion Neu-Ulm bittet Zeugen und Zeuginnen, sich unter Telefon 0731-8013-0 zu melden. (AZ)