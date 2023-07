Polizei mit SEK im Einsatz: Mann verbarrikadiert sich in Wohnung

Der Mann hatte in seiner Wohnung mehrere Armbrüste und Bögen. Er war laut Polizei in einer psychischen Ausnahmesituation.

Ein 39-Jähriger befand sich am Donnerstagabend in Gerstetten-Gussenstadt im Kreis Heidenheim in einer psychischen Ausnahmesituation. Weil der Polizei Erkenntnisse vorlagen, dass der Mann über Waffen verfüge, rückten Spezialkräfte an. Sie brachten den Mann in ein psychiatrisches Krankenhaus.

Ein Zeuge habe der Polizei gegen 19.30 Uhr mitgeteilt, dass sich der Mann in einer psychischen Ausnahmesituation befinden soll. Daraufhin rückte die Polizei an, und versuchte mit dem Mann in Kontakt zu treten. Der soll eine Kooperation aber verweigert haben und verbarrikadierte sich in seiner Wohnung.

Erkenntnissen der Polizei zufolge hatte der Mann Waffen in seiner Wohnung. Da der Verdacht bestand, dass er sich etwas antun könnte, drangen Spezialkräfte gegen Mitternacht in die Wohnung ein. Sie nahmen den 39-Jährigen in Gewahrsam. Verletzt wurde niemand. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand laut Polizei nicht.

In der Wohnung wurden mehrere Armbrüste und Bögen. Diese Gegenstände wurden von der Polizei sichergestellt. (AZ)