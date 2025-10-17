Haus nach Kellerbrand unbewohnbar: Polizei schätzt Schaden auf 100.000 Euro

In einem Wohngebäude in Gerstetten (Landkreis Heidenheim) hat es am frühen Donnerstagabend gebrannt. Das Haus ist momentan nicht mehr bewohnbar. Die Polizei schätzt den Schaden vorläufig auf etwa 100.000 Euro.

Der Rettungsleitstelle war gegen 17.30 Uhr schwarzer Rauch aus dem Wohngebäude gemeldet worden. Der Rauch würde aus dem Keller austreten, hieß es. Bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte konnten die beiden Bewohner das Haus unverletzt verlassen. Nach ersten Erkenntnissen entstand das Feuer in den Kellerräumen. Der Grund hierfür ist den Ermittlern bislang nicht bekannt.

Die Feuerwehren Gerstetten und Heidenheim hatten den Brand schnell unter Kontrolle und gelöscht. Eine Brandausweitung konnte verhindert werden. (AZ)