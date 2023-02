Mann geht mit Samuraischwert auf Autofahrerin los

Eine Frau fährt am späten Abend durch den Ort, plötzlich steht ein dunkel gekleideter Mann mit einem Samuraischwert mitten auf der Fahrbahn und holt aus.

Ein Mann ist mit einem Samuraischwert auf eine Autofahrerin in Gerstetten (Kreis Heidenheim) losgegangen. Er wurde kurz danach in eine Fachklinik eingeliefert.

Wie die Polizei am Wochenende mitteilt, war die Frau am späten Freitagabend mit ihrem BMW in der Karlstraße unterwegs. Kurz nach 23 Uhr sah sie einen dunkel gekleideten Mann mitten auf der Fahrbahn. Dieser trug ein Samuraischwert bei sich und versuchte, auf den BMW einzuschlagen. Die Frau konnte nach Polizeiangaben geistesgegenwärtig ausweichen, der Mann verfehlte das Auto.

Über Notruf verständige die Autofahrerin die Polizei. Mehrere Polizeistreifen fahndeten nach dem Mann. Er konnte kurze Zeit später in der Bergstraße angetroffen werden.

Bei der Kontrolle des 34-Jährigen sei festgestellt worden, dass er neben dem Samuraischwert auch noch einen Schlagring mit integriertem Messer bei sich trug. Zudem soll ein erster Alkoholtest einen Wert von deutlich über zwei Promille ergeben haben. Beide Waffen wurden beschlagnahmt. Aufgrund seines auffälligen Verhaltens wurde er in eine Fachklinik eingeliefert, hieß es von der Polizei. (AZ/dpa)