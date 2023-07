Tierquälerei: Kinder sollen Hühner geschlagen und sogar getötet haben

In einem Stall sollen Kinder mehrere Hühner gequält haben. Sie seien unter anderem geschlagen worden. Eines der Tiere ist dabei auch zu Tode gekommen.

Vier Kinder sollen am Freitag in Gerstetten im Kreis Heidenheim Hühner in einem Stall gequält haben. Ein Tier sei dabei verendet.

Wie die Polizei mitteilt, sollen sich die vier Kinder im Alter zwischen fünf und elf Jahren am Abend in das Hühnergehege in Gerstetten begeben haben. Dabei sollen sie auch auf Hühner eingeschlagen und ihnen Federn herausgerissen haben. Ein Huhn starb.

Welches der noch strafunmündigen Kinder in welchem Umfang an der Tat beteiligt war, ist laut den Ermittlern noch nicht klar. Die Polizei wird auch das Jugendamt von der Tat in Kenntnis setzen. Mit den betroffenen Kindern und deren Erziehungsberechtigten sollen dann weitere Gespräche geführt werden. Der Polizeiposten Gerstetten hat die Ermittlungen aufgenommen. (AZ)