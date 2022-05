Wer war der Gründervater von Neu-Ulm?

Eine neue Biografie beleuchtet das Leben von Carl Ernst von Gravenreuth. Er war Sondergesandter zu Napoleons Zeiten und setzte sich für die Infrastruktur Neu-Ulms ein.

Das bayerische Intermezzo Ulms währte nur etwa acht Jahre. Bereits 1810 wurde die ehemalige freie Reichsstadt dem Königreich Württemberg zugeschlagen. So wurde der Fluss quasi über Nacht zur Landesgrenze. Andererseits war dieses Politikum die Geburtsstunde jener Siedlung auf bayerischer Seite, aus der sich später Neu-Ulm entwickeln sollte. Als eine Schlüsselfigur, sowohl beim Übergang Ulms an Württemberg als auch bei der Gründung eines Polizeikommissariats auf dem südlichen Donauufer, kann der aus einem oberpfälzischen Rittergeschlecht stammende Carl Ernst von Gravenreuth angesehen werden.

Der bekannte Historiker Marcus Junkelmann schrieb die Biografie

Dieser amtierte als Sondergesandter Bayerns bei Napoleon und setzte sich vehement für die Schaffung einer Infrastruktur am rechten Donauufer ein. Dem 1771 geborenen Freiherren hat der bekannte Historiker Marcus Junkelmann eine umfangreiche Biografie gewidmet, welche vor Kurzem im Pustet-Verlag erschienen ist. Der Historische Verein Neu-Ulm lädt daher am kommenden Montag, 9. Mai, um 19 Uhr zur Buchpräsentation in den Saal der Musikschule in der Gartenstraße. Neben dem Autor, welcher das schwierige Verhältnis von Gravenreuths zum bayerischen Minister Maximilian von Montgelas beschreibt, gehört zu den geladenen Referenten mit Marian von Gravenreuth auch ein Nachfahre des einstigen Staatsmannes. Ulrich Seitz, der Vorsitzende des Historischen Vereins wird die Begrüßung vornehmen.

