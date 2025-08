Siegerehrung des Jedermannschießens 2025

Auch in diesem Jahr fand wieder das traditionelle Jedermannschießen des Schützenvereins Burlafingen statt – ein sportlicher Wettstreit, der seit 1983 Mitglieder der Burlafinger Vereine, Mitarbeiter örtlicher Firmen sowie interessierte Gruppen wie Stammtische, Familien-Teams, Nicht-Burlafinger und auch Einzelstarter zusammenbringt. Insgesamt 39 Mannschaften – darunter sechs Damen- und 33 Allgemein-Teams – traten unter fachkundiger Aufsicht mit dem Kleinkalibergewehr an die elektronischen 50-Meter-Stände. Von den 15 abgegebenen Schüssen (liegend aufgelegt) wurden bei den insgesamt 201 Teilnehmern jeweils die besten zehn Schuss mit Zehntelwertung gewertet. Vorstand Roland Groner führte mit den Sportleitern Julian Groner und Manuel Ott im Biergarten der Gaststätte die Siegerehrung durch und konnte an die Sieger und Siegerinnen wieder Wertgutscheine, Geldpreise und Urkunden übergeben.

Erste des Musikvereins gewinnt Allgemeine Mannschaftswertung.

Die Allgemeine Mannschaftswertung gewann die erste Mannschaft des Musikvereins vor den Vorjahressiegern Blech und Technik und vor der zweiten Mannschaft der Freiwilligen Feuerwehr. In der Damenmannschaftswertung platzierten sich die Damen des Musikvereins vor der Theatergruppe und der Freiwilligen Feuerwehr Burlafingen ganz oben.

Yvonne Göhring und Ralf Butzmann bei der Einzelwertung vorne.

Die Dameneinzelwertung gewann Yvonne Göhring mit 99,4 Ringen (sechs Zehner) vor Ilona Till ebenfalls mit 99,4 Ringen (fünf Zehner) und Valerie Schuler mit 97,7 Ringen. Den Sieg in der Herreneinzelwertung sicherte sich Ralf Butzmann mit 102,7 Ringen vor Günther Hagmeyer mit 101,4 Ringen und Thomas Kellner mit 101,2 Ringen. Wie die Jahre zuvor gab es auch dieses Jahr wieder die beliebte Tageswertung (beste Zehner). Über einen Wertgutschein freuten sich: Felix Eitle, Markus Heim, Lukas Aschenbrenner, Jonas Ott, Achim Scheible und Thomas Kellner. Die Meistbeteiligung gewann die Firma Stiefel mit 27 Teilnehmern und Teilnehmerinnen ganz knapp vor dem Musikverein Burlafingen mit 25.

