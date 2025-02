Polizei ertappt bei Geschwindigkeitskontrollen vier Temposünder

Die Polizei führte am Sonntag von 7.40 Uhr und 8.40 Uhr Geschwindigkeitskontrollen am Bismarckring in Ulm durch. Dabei ertappte sie, laut Polizeibericht, vier Autofahrer, die innerorts zu schnell fuhren. Die waren bei erlaubten 50 km/h bis zu über 21 km/h zu schnell unterwegs. Ein 48-Jähriger fuhr mit seinem BMW 26 km/h zu schnell. Er muss nun mit einem Bußgeld von 180 Euro und einem Punkt in Flensburg rechnen. (AZ)

