BUND und Sparkasse Neu-Ulm belohnen naturnahe Gärtnerinnen und Gärtner

BUND, der Bund für Umwelt und Naturschutz, und die Sparkasse Neu-Ulm- Illertissen starten eine gemeinsame Aktion für mehr Artenvielfalt in Hausgärten. Naturnahes Gärtnern, insbesondere in Neubaugebieten, soll durch diese Aktion gefördert und ausgezeichnet werden: Jeder Teilnehmer erhält einen von der Sparkasse gesponserten kostenlosen Obstbaum.

Der BUND Naturschutz zeichnet durch sein Expertenteam Gärten, die einen Kriterienkatalog erfüllen, mit einer Plakette und Urkunde aus. Die Kern-Kriterien, die erfüllt werden müssen, sind: große ökologische Vielfalt, kein Einsatz von torfhaltigen Substraten zur Bodenverbesserung, Verzicht auf chemische Pflanzenschutzmittel, Verzicht auf chemisch-synthetische Dünger. Weitere Elemente, die in die Gesamtbeurteilung einfließen, sind: einfach blühende Stauden und Blumen, variantenreiche Strauchhecke und Gehölze mit einheimischen Arten, standortgerechte Laub- und Obstgehölze, Vielfalt der Lebensräume, extensive Grünfläche, Wiese oder Wiesenelemente, eine wilde Ecke, Zulassen von Wildkraut, Gartenteich, Holzstapel, Gemüse- und Kräuterbeet, Kompost, naturnahe Bodenpflege, Förderung von Nützlingen, Obst- und Beerenanbau, Regenwassernutzung.

Aktion für Artenvielfalt in Neu-Ulm: BUND und Sparkasse fördern naturnahes Gärtnern.

Die drei schönsten Gärten erhalten zusätzlich einen Preis in Form eines Pflanzengutscheins. Der BUND Naturschutz begleitet die Aktion mit Tipps, einer Informationsbroschüre und einer Begehung der teilnehmenden Gärten. Wolfgang Döring (Kreisvorsitzender BUND Naturschutz) betont, dass gerade die Privatgärten, unabhängig von Ihrer Größe, wertvolle Unterstützung für die bedrohte Artenvielfalt liefern können. Bei einer Gesamtgartenfläche von 6800 Quadratkilometern in Deutschland und rund 17 Millionen Gärten ergebe sich ein beachtliches Potenzial mit vielen Gestaltungsmöglichkeiten. Sparkassenvorstandsmitglied Bernhard Fäustle und Niklas Nähring (zuständig für das Thema Nachhaltigkeit) erklären, dass die Sparkasse Neu-Ulm Illertissen regionale, nachhaltige Projekte im Landkreis unterstützt. Mitmachen können alle Menschen in Neu-Ulm und im Landkreis Neu-Ulm, die ihren Garten zu einer naturnahen Wohlfühloase für Mensch und Tier machen wollen. Weitere Informationen und Anmeldung: BUND Naturschutz, Köhlerstraße 26 a, 89264 Weißenhorn, Telefon 01635318570, E-Mail: bund.neu-ulm@web.de (AZ)