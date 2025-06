Gewinnspiel: Tickets fürs ausverkaufte Konzert der Manfred Mann's Earth Band im Ulmer Zelt

Längst ausverkauft ist das Konzert von Manfred Mann‘s Earth Band im Ulmer Zelt. Die Kultband, die seit mehr als fünf Jahrzehnten auf der Bühne steht, ist am Samstag, 21. Juni in der Friedrichsau zu Gast. Letzte Karten gibt es in unserem Gewinnspiel.

Gegründet 1971 vom südafrikanischen Keyboarder Manfred Mann, verbindet die Band Blues Rock, Jazz Rock, Progressive Rock und Rhythm ’n’ Blues zu einem einzigartigen Sound, der sich jeder Genre-Schublade entzieht. Mit Chart-Hits wie „Blinded by the Light“, „I Came for You“ und „Davy’s on the Road Again“ prägten sie die 70er Jahre und wurden zur Legende. Sie gelten als außergewöhnliche Live-Band und begeistern ihre Fans seit Jahrzehnten mit Energie und Virtuosität auf der Bühne. Bis heute spielen Manfred Mann (Keyboard, Gesang), Mick Rogers (Gitarre, Gesang), Steve Kinch (Bass), John Lingwood (Schlagzeug) und Sänger Robert Hart ihre Klassiker.

Unsere Redaktion verlost zwei Tickets für den Auftritt im Ulmer Zelt. Wer teilnehmen möchte, schickt eine E-Mail mit dem Betreff „Manfred Mann‘s Earth Band“ an gewinnspiel@nuz.de. Einsendeschluss ist der 15. Juni. Der Gewinner wird schriftlich benachrichtigt.

