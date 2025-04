Verlosung: Gewinnen Sie Tickets für das Tolkien-Konzert in Ulm

J.R.R. Tolkiens „Herr der Ringe“ und „Der Hobbit“ wurden von Peter Jackson mit opulenten Bildern und ebenso opulenter Musik verfilmt. Die bekannten Melodien von Howard Shore, Enya, Annie Lennox oder auch Ed Sheerankommen am 15. April ins Ulmer Congress Centrum. Für Kurzentschlossene verlosen wir 5 mal 2 Tickets für das Konzert.

In der zweistündigen Aufführung mit symphonischem Orchester und Chor wird die sagenhafte doppelte Trilogie in einem musikalischen Ereignis zum Leben erweckt – von den bedrohlichen Klängen Mordors und dem schrillen Angriff der schwarzen Reiter bis hin zu den wunderschönen lyrischen Melodien der Elben. Howard Shore, der den größten Teil der Musik für die Filmtrilogie „Der Herr der Ringe“ und „Der kleine Hobbit“ komponiert hat, wurde für diese mit einem Oscar ausgezeichnet. Seine Leitmotive lassen wie bereits bei Richard Wagners „Ring des Nibelungen“ das Publikum leibhaftig spüren, wenn der Ring seine Macht entfaltet und den Träger aller Macht verdirbt: Ein Gleichnis, das perfekt in die heutige Zeit passt.

Karten für das Konzert am Dienstag, 15. April 2025, um 20 Uhr, gibt es im Vorverkauf, unter anderem unter provinztour.de, oder mit etwas Glück in unserem Gewinnspiel. Wer teilnehmen möchte, schickt einfach eine E-Mail mit dem Betreff „Tolkien“ an gewinnspiel@nuz.de. Einsendeschluss ist der 13. April. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt und können sich ihre Tickets dann an der Abendkasse abholen. Bitte beachten Sie die Hinweise zum Datenschutz und die Informationspflichten nach Art. 13 DGSVO unter augsburger-allgemeine.de/datenschutz. (AZ)