In Schlangenlinien über die ganze A7: Polizei stoppt 33-jährigen Autofahrer

In starken Schlangenlinien über die gesamte Breite der A7 ist ein 33-Jähriger in Richtung Ulm unterwegs. Als die Polizei ihn kontrolliert, wird der Grund offensichtlich.

Nicht mehr fahrtauglich ist nach Angaben der Polizei ein 33 Jahre alter Autofahrer auf der A7 unterwegs gewesen. Er stand wohl unter dem Einfluss von Drogen.

Wie die Polizei mitteilt, meldeten Zeugen am Mittwoch den Mercedes kurz nach 5.30 Uhr auf der A7 in Richtung Kempten fahrend. Der Wagen fuhr dort in starken Schlangenlinien über die gesamte Fahrbahnbreite. Zudem sei er mit stark wechselnder Geschwindigkeit unterwegs gewesen.

Eine Polizeistreife stoppte den 33-Jährigen im Bereich der Anschlussstelle Giengen. Die Polizisten hatten den Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen stand. Ein Drogentest habe das bestätigt, heißt es im Polizeibericht. Der Mann musste eine Blutprobe abgeben und sieht nun einer Anzeige wegen Fahren unter Drogeneinfluss entgegen. (AZ)