Streit zwischen 30 Personen: Autofahrerin flüchtet und verursacht Unfall

Zwischen 30 Personen ist es am Freitag, gegen 16.15 Uhr, in der Wasserschapfstraße in Giengen an der Brenz (Kreis Heidenheim) zu einer Streitigkeit gekommen. Wie die Polizei mitteilt, sei hierauf eine größere Personenzahl in Richtung einer 56-jährigen BMW-Fahrerin geflüchtet. Diese wollte mit ihrem Fahrzeug vor den Personen flüchten und sei rückwärts gegen einen geparkten Wagen gekracht. Es entstand ein Gesamtschaden von 3500 Euro. Die Frau sei von der Polizei mündlich verwarnt worden, heißt es. Zu den Hintergründen des Streits machte die Polizei in ihrem Bericht keine Angaben. (AZ)

