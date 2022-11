Zu schnell, nicht angeschnallt: Drei 19-Jährige bei Unfall schwer verletzt

Ein Auto überfährt einen Kreisverkehr und überschlägt sich. Bei dem Unfall verletzten sich drei 19-Jährige schwer. Sie waren alle nicht angeschnallt.

Bei Giengen an der Brenz im Kreis Heidenheim ist ein schwerer Unfall passiert. Drei 19-Jährige erlitten dabei nach Polizeiangaben schwere Verletzungen. Sie kamen in Krankenhäuser.

Wie Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall gegen 19 Uhr. Ein 19-Jähriger fuhr mit einem Mercedes-Kleinlaster von Bachhagel in Richtung Hohenmemmingen. Am Kreisverkehr der Landesstraße 1082 an der Landesgrenze zwischen Baden-Württemberg und Bayern fuhr er laut Polizei im Nebel zu schnell und überfuhr den dortigen Kreisverkehr.

Unfall bei Giengen an der Brenz: Fahrer übersah Kreisverkehr

Der Mercedes kam nach rechts von der Straße ab. In einem Wassergraben überschlug sich das Fahrzeug und kam auf einem Radweg auf dem Dach zum Liegen. Der Unfallverursacher und seine beiden 19-jährigen Mitfahrer wurden schwer verletzt. Alle drei waren laut Polizei nicht angegurtet. Sie kamen in Krankenhäuser. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 30.000 Euro. (AZ)