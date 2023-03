Giengen

vor 48 Min.

Feuerwehr löscht brennendes Auto in Giengen

In Giengen brannte ein VW Golf lichterloh.

In Giengen stand in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ein VW Golf in Flammen. Die Feuerwehr kann einen Übergriff des Feuers auf andere Fahrzeuge verhindern.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag brannte im Pommernweg in Giengen ein Pkw des Typs VW Golf. Zeugen alarmierten gegen 23.30 Uhr die Feuerwehr, auch die Polizei rückte in Folge des Notrufs aus. Als die Einsatzkräften eintrafen, stand der Pkw bereits in Flammen. Das Feuer drohte auch auf benachbarte Fahrzeuge überzugreifen, konnte von der Feuerwehr jedoch rechtzeitig gelöscht werden. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren am Einsatzort und nahm die Ermittlungen auf. Der Schaden am Fahrzeug beträgt laut Polizei mehrere tausend Euro. (AZ)

