Kult, Only, Misswiss, Only&Sons: Diese neuen Läden eröffnen in der Glacis-Galerie

Veganland zu, Depot schließt bald, Deichmann sowie dm wegen Umbau und Denns Biomarkt sowie Jumex komplett geschlossen: In der Glacis-Galerie in Neu-Ulm sorgten zuletzt eher negativere Meldungen für Schlagzeilen. Am Freitag verkündeten das Centermanagement sowie die Eigentümer, das CBRE Investment Management, bereits erfolgte und noch anstehende Neu- beziehungsweise Wiedereröffnungen. Ziel sei es, die vorhandenen Leerflächen bis zur Jubiläumsfeier zum zehnjährigen Bestehen des Centers „mit spannenden und ergänzenden Konzepten zu beleben“.

Bereits am Samstag, 5. April, eröffnete das Damen- und Kinderbekleidungsgeschäft „Misswiss“, wo einst der Modehändler Colloseum war. Angeboten wird hier nicht nur Kleidung aus dem italienischen Raum, sondern auch aus dem chinesischen Raum. Damen sollen Kleidung für den Alltag, aber auch für besondere Anlässe finden. Kinder im Alter von zwei bis 14 Jahren entdecken „passende Outfits sowie Schuhe“. Darüber hinaus sind auch Taschen, Schuhe und Accessoires im Repertoire.

Kult eröffnet Laden in der Glacis-Galerie in Neu-Ulm

Am Donnerstag, 10. April, macht auf der früheren Fläche von Zapata das Bekleidungsgeschäft „Kult“ auf. Dieses ist laut Centermanagement bekannt für „trendige Street Fashion und die neuesten Styles“. Das Geschäft biete auf einer Fläche von rund 1000 Quadratmetern eine breite Auswahl an Marken wie Urban Classics, The North Face, Superdry, JDY, Antargo, Wellensteyn und vieles mehr. „Kult“ richte sich an modebewusste Kunden, heißt es.

dm wird seinen Drogeriemarkt nach erfolgtem Umbau am Samstag, 12. April, wieder eröffnen. Der Schuhdiscounter Deichmann hat nach seinen Renovierungsarbeiten bereits seit dem 29. März schon wieder auf. Beide haben nach CBRE-Angaben ihre Mietverträge verlängert, genauso wie der Textilkonzern H&M. Alle drei hätten sich für einen Zeitraum von fünf bis zehn Jahren verpflichtet, heißt es. Auch Vero Moda, Jack&Jones, Nanu-Nana, Hunkemöller, Thalia, Krass Optik, Apollo Optik, Koffer Kopf, Tedi und andere setzen laut CBRE weiterhin auf das Handelszentrum. Auch die Zara- und Bershka-Filialen bekennen sich demnach langfristig zum Standort.

Only&Sons bezieht die leer stehende Jumex-Fläche in der Glacis-Galerie in Neu-Ulm

Im Juni 2025 können sich Besucherinnen und Besucher auf den ersten „Only&Sons“-Store in der Region freuen, so Kemal Düzel, Senior Asset Manager bei CBRE Investment Management. „Only&Sons“ bezieht die leer stehende Jumex-Fläche und ist nach eigenen Angaben „ein junges und aufstrebendes Herrenmode-Label, bei dem sich alles um Denim dreht“. Kunde sei „der typische moderne Mann“. Zeitgleich wird die Marke „Only“, das bereits im Einkaufszentrum vertreten ist, ihre Verkaufsräume auf einer neuen Ladenfläche erweitern und die Fläche des insolventen Dekospezialisten Depots am Eingang übernehmen. „Only“ betreibt nach eigenen Angaben mehr als 4500 Geschäfte in 70 Ländern. Zu kaufen gibt es Mode für Damen, Herren und Kinder.

„Die Vertragsverlängerungen unserer Ankermieter und der Gewinn neuer Mieter unterstreichen, dass die Glacis-Galerie unverändert ein attraktiver Standort ist“, wird Düzel in einer Mitteilung zitiert. „Unser Ziel ist es, das Zentrum als modernen, nachhaltigen und vielseitigen Treffpunkt für Shopping und Freizeit kontinuierlich weiterzuentwickeln. Daher sorgen wir mit gezielten Investitionen dafür, dass sich unsere Kunden hier auch in Zukunft wohlfühlen.“

Eigentümer der Glacis Galerie in Neu-Ulm prüft den Bau einer Photovoltaikanlage auf dem Parkdeck

„Wir sind begeistert, unseren Kunden diese aufregenden Neueröffnungen und Wiedereröffnungen präsentieren zu können“, wird Melissa Esin, die Centermanagerin der Glacis-Galerie, in der Mitteilung zitiert. „Diese Erweiterungen und Modernisierungen unterstreichen unser Engagement, ein erstklassiges Einkaufserlebnis zu bieten. Wir freuen uns darauf, unsere Besucher in den neuen Geschäften willkommen zu heißen.“ Wer auf Denns Biomarkt folgt, ist unklar.

Das Einkaufszentrum will weiter „ein klares Zeichen im Thema Nachhaltigkeit“ setzen. So werden im Parkhaus zehn neue Ladestationen für Elektroautos installiert. Um Energiekosten zu senken und die sommerliche Hitze zu minimieren, soll das Glasdach großflächig mit einer speziellen Folie versehen werden. Auch der Bau einer Photovoltaikanlage auf dem Parkdeck werde geprüft, heißt es. Darüber hinaus schließe CBRE Investment Management zunehmend sogenannte Green Lease-Verträge mit Mietpartnern ab, um einen verantwortungsvollen Ressourceneinsatz zu fördern. Langjährige Bebauungsprojekte wie das Heiners, das Leplat-Areal sowie der fertiggestellte Südstadtbogen sollen dazu beitragen, dass die Glacis-Galerie „zunehmend neue Kundinnen und Kunden gewinnt und als Shopping-Center in der Region weiter gestärkt wird“. Im Herbst soll das zehnjährige Bestehen „gebührend“ gefeiert werden. (AZ)