Douglas eröffnet in der Glacis-Galerie Neu-Ulm, das ist kein Geheimnis mehr: „Coming soon“ (kommt bald) steht auf beklebten Schaufenstern. Die Parfümerie zieht im Erdgeschoss des Einkaufszentrums ein. Auf der Fläche war zuletzt die Modekette Only Mieter. Der Textilfilialist verkauft inzwischen am Eingang des Durchgangs zum Busbahnhof, dort, wo zuletzt der Dekoladen Depot war.

Vor vier Jahren wurde bekannt, dass Deutschlands größte Parfümeriekette Douglas fast jede siebte Filiale in der Bundesrepublik schließen will. Bald stand fest, dass auch der Laden Glacis-Galerie in Neu-Ulm auf der Streichliste stand. Als Grund nannte damals die Firmenleitung die immer schnellere Verlagerung der Umsätze ins Internet. Nun hat offenbar ein Stimmungswandel stattgefunden.

Glacis Galerie: Es gibt noch Platz. Doch die Leerstandsquote gilt unter Experten als unbedenklich. Foto: Alexander Kaya

Konkret zur Neu-Ulmer Filiale äußerte sich das Unternehmen auf Anfrage nicht. Klar ist nur, dass die Eröffnung im September sein soll. Im Geschäftsbericht der offenbar immer noch größten deutschen Parfümerie ist nachzulesen, dass die „Douglas Group“ ihre Wachstumsstrategie „Let it Bloom“ konsequent um setze Im ersten Quartal wurden 20 neue Filialen eröffnet.

Leerstände in Neu-Ulm gibt es dennoch

Melissa Esin, die Centermanagerin der Glacis-Galerie, ist im Urlaub und konnte deswegen keine Stellungnahme abgeben. Freilich ist sie froh, über jeden Leerstand, der im Einkaufszentrum, durch das laut Betreiber ECE jeden Tag knapp 15.000 Menschen über die 27.800 Quadratmeter Verkaufsfläche flanieren, verschwindet. Sorgenflächen sind derzeit der ehemalige vegane Imbiss bei der grünen Brücke, im Foodcourt steht Immergrün leer, für den ehemaligen Textiler Desigual, eine Apotheke, Schuhladen und auch zwei Sneaker-Geschäfte, Ex-Friseur, werden unter anderem Nachfolger gesucht.

Immergrün in der Glacis-Galerie: Eingerichtet, aber kein Betrieb. Foto: Alexander Kaya

Diese Mieter wollen in der Glacis-Galerie lange bleiben

Dennoch hatte sich das Einkaufszentrum zuletzt zuversichtlich gezeigt. Schließlich wurden mit dem Damen- und Kinderbekleidungsgeschäft „Misswiss“, wo einst der Modehändler Colloseum war und Kult auf der früheren Fläche von Zapata Bekleidungsgeschäft „Kult“ sowie Only&Sons“ neue Namen gewonnen. Zudem hatten dm, Deichmann, der Textilkonzern H&M, Vero Moda, Jack&Jones, Nanu-Nana, Hunkemöller, Thalia, Krass Optik, Apollo Optik, Koffer Kopf, Tedi, Zara und Bershka sich demnach per Verlängerung der Mietverträge langfristig zum Standort bekannt. Ziel sei es, die vorhandenen Leerflächen bis zur Jubiläumsfeier zum zehnjährigen Bestehen des Centers „mit spannenden und ergänzenden Konzepten zu beleben“.